بالفيديو.. دنيا بطمة تستفز رواد التواصل الاجتماعي بملابسها باهظة الثمن

مليكة فؤاد(صدى):

استفزت الفنانة المغربية دنيا بطمة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باستعراضها ملابسها باهظة الثمن؛ حيث رأى البعض أنه فيه الكثير من التصنع والاستعراض الذي تنجح الفنانة المثيرة للجدل في القيام به باستمرار.

ونشرت ” بطمة ” فيديوهات قصيرة عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” قبل مشاركتها في برنامج ” عندي ما يفيد ” ؛ حيث استعرضت فستانها الناعم والجميل، وهو من تصميم المصممة سارة المقدم.

وحاولت دنيا بطمة، جذب الانتباه إلى تفصيلته البسيطة التي لاقت جدًا عليها، كما استعرضت فيه حقيبتها الصغيرة من ماركة ” شانيل ” العالمية، الأمر الذي اعتبره العديد من متابعيها بأنه ” مستفز ” وكأنها تخبر الجميع بأنه غالي الثمن.