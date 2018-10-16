وصفة الليمون في التخلص من حصى الكٌلى

أماني الغامدي(صدى):

تتراكم المعادن والأملاح التي يتم تجميعها عن البول وتبقي بداخل الكلى مسببة الحرقان والآلام وأحيانًا نزول دم أثناء التبول، تؤدي إلى تكوُّن حصى الكلى؛فعادةً ما يتم التخلص من حصى الكلى، إما عن طريق التدخل الجراحي عن طريق الليزر لتفتيها أو عن طريق وصفات طبيعية تقوم بتفتيت الحصى بصورة سليمة وصحية .

ومن أفضل الوصفات التي تعمل على التخلص من حصى الكُلى وتخفيف الآلام الناتجة عنها، هي وصفة الليمون الحامض ، ومكوناتها :

1-كوب ماء فاتر

2-عصير من ثمرة واحدة من الليمون

3-ملعقتان صغيرتان من خل التفاح

وتقوم بمزج كل هذه المكونات، ثم تناول المشروب مرة كل ساعة، حيث يُنصح بشرب ماء بكمية كبيرة بعد هذا المشروب.