” التجارة ” تكشف كيفية استخراج سجل تجاري للشركات إلكترونيا

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن خدمة تتيح للمستفيد الحصول على مستخرج سجل تجاري للشركات والمؤسسات إلكترونيًا؛ وذلك دون الحاجة لزيارة مراكز خدمة العملاء أو فروع الوزارة.

وعن خطوات الحصول على مستخرج سجل تجاري عبر خدمة ” إفادة تجارية ” ، يجب اتباع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول لنظام الإفادة التجارية.

– الضغط على إيقونة تقديم طلب إفادة تجارية.

– اختيار الجهة “مؤسسات، شركات ” .

– تعبئة جميع الحقول اللازمة للخدمة.

– الضغط على إرسال طلب لإرسال الطلب إلى نظام الوزارة لاستقبال الطلبات.

– طباعة الإفادة بعد قبولها من موظفي الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تُتيح هذه الخدمة عبر خدمة ” الإفادة التجارية ” ، من خلال:

” موقعها الإلكتروني، أو عن طريق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أو المحادثة عبر الموقع الإلكتروني ”

ويمكن ذلك أيضًا من خلال البريد الإلكتروني ” هنا” ، أو التواصل مع خدمة العملاء بالوزارة عبر الهاتف المخصص ” 92000067 ” .