طالب يصفع معلمه على وجهه أمام زملائه

القاهرة(صدى):

في رد فعل غريب إنعكست فيه الآية قام طالب مصري بإحدى مدارس الجنوب بصفع معلمه على وجهه بعد أن طلب منه المعلم الإلتزام بالزي ونظافته وإحضار الأدوات المطلوبة خلال الحصة.

لم يستوعب الطالب حديث معلمه ليفتعل معه مشاجرة صفعه على أثرها وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ضده .