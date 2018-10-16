طالب يصفع معلمه على وجهه أمام زملائه
في رد فعل غريب إنعكست فيه الآية قام طالب مصري بإحدى مدارس الجنوب بصفع معلمه على وجهه بعد أن طلب منه المعلم الإلتزام بالزي ونظافته وإحضار الأدوات المطلوبة خلال الحصة.
لم يستوعب الطالب حديث معلمه ليفتعل معه مشاجرة صفعه على أثرها وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ضده .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35837 ] نشر منذ 41 دقيقة
يستاهل
بعض المعلمين وحتى الملتزمين
أسلوبه خطأ في النصيحة
الا يصيح عليك قدام الناس
ويطارد وراك
من قرنه لقرنه
وكأنه ولي أمرك أو مخلفك وناسيك
إذا عندك نصيحة وصلها بأسلوب
أو عندك طالب خذه على جمب وتحدث معه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56154 ] نشر منذ 27 دقيقة
مامعه حق ,,