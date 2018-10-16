بالفيديو.. حسن الرداد يرقص على أنغام أغنية شعبية.. ويؤكد: تعرضت للتحرش

أماني الغامدي(صدى):

أقدم الفنان المصري حسن الرداد، على الرقص على أنغام أغنية شعبية خلال لقائه في برنامج ” تخاريف ” مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، كما أكد على حرصه على الصراحة دائمًا مع زوجته الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، وعدم لجوئه إلى الكذب؛ لأن ” الصراحة راحة ” بحسب تعبيره.

وقال ” الرداد ” حينما طلبت منه ” الكيلاني ” ارتجال أبيات شعر: ” جميلة انتي يا وفاء الكيلاني في هذا البرنامج الذي لا يتكرر تاني، عندما كلموني عن البرنامج فأتيت داخل بوتقة الإنسان المنحدر، فأتيت وعليت واستمتعت بهذه الأسئلة التي هيتخرب بيتي عشانها، وأرجو أن ترحميني من بيومي فؤاد يا وفاء البلاد. ”

وسألته وفاء الكيلاني بعض الأسئلة المحرجة عن بعض النجوم، التي حاول الهرب منها وذلك بالإجابة باسم الفنان بيومي فؤاد من باب المزاح والتعبير عن حبه الكبير له وثقته بأنه سيتفهّمه، لافتًا إلى أنه تعرّض للتحرش من الجنسين، ولكن من الإناث بشكل أكبر.