” التجارة ” تُحذر من استخدام ” السيفين والنخلة ” تجاريا.. و ” الإعلام ” و ” البلدية ” تتابعان التنفيذ

الرياض(صدى):

حذرت وزارة التجارة والاستثمار : الأفراد، والشركات، والمؤسسات الخاصة من استخدام شعار الدولة (السيفين والنخلة) في التعاملات التجارية من : مطبوعات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة، وغيرها، وذلك تنفيذا لتوجيه الأمر السامي الكريم رقم 3587 في تاريخ 21 محرم 1440 هـ ، القاضي بمنع استخدام شعار الدولة في التعاملات التجارية.

ودعت الوزارة في تعميم أصدرته للغرف التجارية في المملكة إلى ضرورة التقيد بما ورد في الأمر السامي الكريم، وعدم استخدام شعار االدولة في الأغراض التجارية، مشيرة إلى أنها ستجري حملات تفتيشية على المحلات، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف ذلك الأمر.

ومن جهتها قامت وزارة الإعلام ممثلة في إدارة ضبط المخالفات بوكالة الوزارة للإعلام الداخلي بجولات ميدانية على : المطابع، ووكالات الدعاية والإعلان في جميع مناطق المملكة، ومن له علاقة بالأنشطة الإعلامية للتأكد من تنفيذ هذا الأمر السامي، بالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة.

بدورها أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها أهمية متابعة تنفيذ الأمر السامي، والتنبيه بعدم استخدام شعار السيفين والنخلة على لوحات المحلات أو استخدامه في أي أغراض تجارية أخرى.