” خادمة ” تستبيح منزل مخدوميها وتستقبل عشيقها به

أبوظبي(صدى):

قامت خادمة آسيوية باستباحة منزل مخدوميها في الإمارات، حيث استضافت صديقها وقضوا الوقت معًا في المنزل، وقامت بنشر صورهما معًا وهما بوضع رومانسي بغرفة المعيشة.

وبالتطرق للتفاصيل، ظهرت ” الخادمة ” في الصورة وهي ترتدي خاتمًا ثمينًا يخص مخدومتها، اختفى قبل فترة من نشرها تلك الصور، وهو الأمر الذي دفع ربة المنزل للإبلاغ عنها.

وعن ذلك، قال صاحب المنزل أنه صُدم من جرأة ” الخادمة ” ، حيث ظهرت بعدد من الصور مع رجل غريب داخل غرفة المعيشة، ليقوم رب المنزل بتركيب كاميرات داخل المنزل دون علمها؛ ليتأكد من ذلك.

وكانت المفاجأة أنه شاهدها بالكاميرا هي وصديقها داخل المنزل وخارجه يتصرفان بقدر من الحميمية، ويرقصان على موسيقى أجنبية، ما أكد له أنها على علاقة غير شرعية به.

واجه صاحب المنزل ” الخادمة ” واعترفت بأنها مارست الجنس مع صديقها داخل المنزل، كما أقرت بأنها سرقت خاتم زوجته الذي شوهدت ترتديه في إحدى الصور.

أُحيلت ” الخادمة ” إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، التي قضت بحبسها ثلاثة أشهر، ثم الإبعاد.