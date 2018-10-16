بالصور.. اختتام دورة صناعة الاكسسوار بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

اختتم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الحرفية بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٢/٦هـ.

دورة ( صناعة الاكسسوار ) والتي استمرت لمدة أسبوعين وهدفت إلى اكساب الفتيات مهارة جديدة وقضاء وقت فراغهن بما يعود عليهن بالنفع .

اشتملت الدورة على عدة محاور من أهمها استخدام الخرز والنحاس وأنواع من الخيوط بعمل (أساور وسلاسل وخواتم ).

كما اُستُخدمت خامات أخرى في الصناعة كالعجين والصلصال والجلد والملح والأحجار الكريمة.

وفي اليوم الأخير من الدورة تم عمل معرض لأعمال المتدربات.