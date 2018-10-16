جولات رقابية تضبط 52 مخالفة لبطاقة كفاءة الإطارات

الرياض(صدى):

أسفرت الجولات الرقابية الشاملة التي نفذتها فريق رقابي من وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة منتصف الشهر الحالي عن ضبط 52 منشأة مخالفة لقرار الالتزام ببطاقة كفاءة الإطارات في عدد من أسواق ومنافذ بيع إطارات السيارات .

وجرى على إثر هذه الجولة مصادرة 29 إطارا وحجز 124 إطارا مخالفا لالتزامات بطاقة كفاءة الإطارات، حيث اشتملت الجولات الرقابية التي تم تنفيذها بشكل متزامن وشامل لجميع مناطق المملكة على 2600 زيارة ميدانية .

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفي تفصيل لنتائج الحملة، تنوعت المخالفات المرصودة حيث بلغ عدد المنشآت التي لم تلتزم بوضع ملصق بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات على الإطار 32 منشأة فيما بلغت المخالفات بوجود ملصق تالف أو ممزق 16 مخالفة، بالإضافة الى مخالفتين بوجود بطاقة خليجية أو أوروبية دون وجود البطاقة السعودية لكفاءة الإطارات ومخالفتين بوضع البطاقة باللون الأبيض والأسود.