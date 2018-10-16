رئيس رابطة دوري المحترفين يلتقي وفدا من الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

اجتمع مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، بوفداً من رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، للتشاور بشأن كأس السوبر الإيطالي التي ستقام في المملكة بين يوفنتوس وميلان.

وكان نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الاجتماع بين مسؤولي الدوريين السعودي والإيطالي قد عقد في ” جدة ” ، بشأن استضافة المملكة للسوبر الإيطالي في شهر ينايرمن مطلع العام الجديد.

وسوف يحضرالوفد الإيطالي ، مباراة البرازيل والأرجنتين في بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الدولية بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يذكر أن هيئة الرياضة السعودية قد اتفقت مع رابطة الدوري الإيطالي على استضافة السوبر الإيطالي في مطلع العام الجديد