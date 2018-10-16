بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 63 متقدما على الوظائف المشمولة لمطابقة بياناتهم النهائية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (63) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 17-1-1440هـ ، على موقع الوزارة الإلكتروني، كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم , في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8-2-1440هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 9-2-1440هـ ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية .

– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة. ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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