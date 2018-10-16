فيسبوك تبتكر تقنية تُسمع الصم عن طريق معصم اليد

وكالات(صدى):

نجحت شركة فيسبوك في ابتكار تقنية تكنولوجيا فريدة لمساعدة فاقدي حاسة السمع على تفسير الأصوات بدقة .

ووفقاً لموقع ” فيستي ” الروسي فقد إستطاع الطبيب الشهير، فريدي أبنوسي رئيس الوحدة الخاصة بالتطوير التقني أن يصنع أحزمة ذكية خاصة توضع على معصم اليد، قادرة على تحويل الأصوات إلى اهتزازت معينة يحس بها الشخص الأصم، وتنقل الإشارات من المحيط الخارجي وتحويلها إلى كلمات يقرأها الشخص على شاشة هاتفه أو جهازه الذكي .

وبتطبيق التقنية على 12 متطوعا لتعلم اللغة الناجمة عن اهتزازاتها التي تفسر حاليا 39 صوتا، نجح المتطوعون بتفسير الأصوات بدقة وصلت إلى92% .