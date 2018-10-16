” كفاءة ” : ” مثبت السرعة ” يقلل من استهلاك الوقود في الطرق السريعة

الرياض(صدى):

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، باستخدام ” مثبت السرعة ” عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقال : إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأوضح أن استخدام ” مثبت السرعة ” يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.