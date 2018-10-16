” الشاي ” وسيلة فعالة للوقاية من السكري

سويسرا(صدى):

أكد باحثون من سويسرا أن الشاي يساعد بشكلٍ كبير في الوقاية من مرض السكري؛ حيث يعمل الشاي الأسود على الحماية من النوع الثاني من مرض السكر؛ حيث يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يؤثر بصورة خاصة في الأمعاء.

وأشار الباحثون إلى أنه يساعد في نمو وتكاثر البكتيريا التي تمنع تراكم الدهون في الجسم؛ فيما يرتبط تناول الشاي الأخضر والأبيض بالوقاية من مرض السكري، ولكن الشاي الأسود يتفوق عليهما في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، أوضح العلماء أنه قد تكون لهذا التفوق علاقة بطريقة التخمير، ولكنهم لم يتمكنوا من كشف آلية تأثيره؛ بينما أجريت هذه الدراسة بعد أن حللوا ودرسوا بيانات عن سكان 50 بلدًا، شملت نمط الحياة وعادات الأكل والإصابة بمرض السكري.