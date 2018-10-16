” العيسى ” يعتمد تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين

الرياض(صدى):

اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين في دورته الأولى برئاسة معاليه، وعضوية ثمانيةٍ وعشرين عضواً، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للمجلس، وجاء الاعتماد بعد فتح باب التقديم للراغبين في الترشح لعضوية المجلس الاستشاري من المعلمين والمعلمات وفق شروط وإجراءات الترشح.

أعلن ذلك أمين عام المجلس محمد بن سعد الدخيني المشرف العام على الإعلام والاتصال، مبيناً أن المجلس ضم في عضويته أربعة وعشرين معلماً ومعلمةً، إضافة إلى مدير عام شؤون المعلمين ومدير عام الإشراف للبنات ومدير عام الإشراف للبنين وذلك وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية للمجلس.

وضمت قائمة أعضاء المجلس الاستشاري للمعلمين التي يرأسها معالي وزير التعليم، المشرف على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد بن سعد الدخيني أميناً عاماً للمجلس، ومدير عام شؤون المعلمين خالد بن علي القحطاني، ومدير عام الإشراف التربوي (بنات) نهاية بنت عبدالله الخنين، ومدير عام الإشراف التربوي (بنين) الدكتور محمد بن هندي الغامدي، إلى جانب 24 معلماً ومعلمة يتبعون لإدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

من جانبه هنأ أمين عام المجلس، المعلمين والمعلمات المرشحين للمجلس، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، ومنوهاً بجهود مديري التعليم في جميع مناطق المملكة ودورهم التحفيزي للمعلمين والمعلمات، بغية التقدم لعضوية المجلس خلال الفترة الماضية، موضحاً أن عدد المتقدمين للمجلس بلغ 251 معلماً ومعلمةً، فيما بلغ عدد المرشحين منهم مبدئياً 41 معلماً ومعلمةً، اختير منهم 12 معلماً و12 معلمة ليكونوا أعضاء المجلس الاستشاري، لافتاً الانتباه إلى أن قرار معالي وزير التعليم، حدد بداية تنفيذ أعمال الدورة الأولى للمجلس، بعقد أول اجتماعاته في ربيع الأول من العام الجاري.