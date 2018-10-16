فورد تبدأ انتاج سكرين سكوتر WORK XL DHL الكهربائية

متابعة_ أميرة خالد(صدى):

بدأت فورد عملية انتاج سيارة فان كهربائية جديدة بالكامل يطلق عليها اسم StreetScooter WORK XL في مصنع الشركة في ألمانيا وهي مركبات مخصصة لشركة DHL وتعتمد على سيارات فورد ترانزيت من حيث استخدام الشاسيه مع بطارية سعة 76 كيلوواط ساعة توفر مدى تنقل 200 كم . وتم تطوير جسم السيارة ومنظومة الدفع بصورة خاصة لهذه المركبات.

ومن المقرر تصنيع 16 سيارة كل يوم عبر 180 موظف على ورديتين بحيث يمكن الوصول الي انتاج سنوي 3500 نسخة وهو ما سيجعل StreetScooter WORK XL واحد من أكثر المركبات الفان الكهربائية شعبية . وسيتم استخدام هذه المركبات من قبل Deutsche Post DHL لتوفير الطلبيات في ألمانيا كما تتوقع الشركة امكانية توريدها هذه المركبات الكهربائية لأطراف أخرى.

وتبلغ سعة هذه المركبات 20 متر مكعب لسعة التخزين ويمكنها حمل أكثر من 200 حقيبة مع سعة تحميل تزيد عن 1275 كجم كما ستصنع السيارة بعدد من المحركات الكهربائية والبطاريات الليثيوم أيون تصل الي 90 كيلوواط أو 120 حصان مع عزم دوران أقصى 276 نيوتن متر وستوفر كل مركبة مقارنة بمركبات الديزل قرابة 1900 لتر وقود.