صورة نادرة للملك عبد العزيز على متن المدمرة ” ميرفي “

نايف السالم(صدى):

أثارت صورة نادرة لمؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على تفاعل كبير من رواد صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة .

وظهر الملك عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة ” ميرفي ” التي أقلته للقاء الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945م حيث كانت أول مرة يغادر فيها البلاد .

وانتقل الملك المؤسس عبر المدمرة “ميرفي” من ميناء جدة إلى قناة السويس المصرية، حيث التقى الرئيس روزفلت على متن الطراد الحربي ” كوينسي ” بمنطقة البحيرات المرة بالقناة ليرسي أسس ودعائم العلاقات السعودية – الأمريكية التي استمرت حتى الحين.