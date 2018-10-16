” الجوازات ” توضح معلومات عن الكاونتر الذكي

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، معلومات عن الكاونتر الذكي الذي يهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات المسافرين، لافتة إلى أنه يمكن التعرف عليه في ركن المديرية العامة للجوازات بجناح وزارة الداخلية جيتكس 2018.

وأشارت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يساعد موظف الجوازات على إنهاء إجراءات المسافرين من خلال أحدث تقنيات تسجيل المسافرين والتحقق من هوياتهم.

وأضافت أنه الكاميرا تلتقط صورة للوجه ليتم الاحتفاظ بها مع بصمة الأصابع العشرية وأيضًا يتم من خلالها التحقق من الصورة الشخصية لصاحب سجل السفر عند القدوم أو المغادرة، كما أن النهاية الطرفية عبارة عن جهاز حاسب آلي مرتبط مع محطة الخصائص الحيوية، يتم من خلاله الدخول على النظام الآلي ليتمكن الموظف من إنهاء إجراءات المسافرين.

وقالت ” الجوازات ” أن قارئ الباركود يتم من خلاله قراءة بيانات التأشيرات واستدعائها من خلال النظام الآلي، كما يتم ذلك في وقت وجيز.