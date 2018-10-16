كوسوفا تعلن تضامنها مع المملكة ضد كل من يحاول المساس بمكانتها الإسلامية والدولية

كوسوفا(صدى):

أعلنت المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا، تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بموقعها وبمكانتها الإقليمية، مشددة على رفضها المطلق لكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ولسمعة المملكة العربية الإسلامية والدولية.

وقال رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا والمفتي العام فضيلة الشيخ نعيم ترفانا، أن المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا تابعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وخصوصاً التطورات الأخيرة التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية، والهجمة المغرضة التي تتعرض لها بما تحمله من اتهامات باطلة وادعاءات زائفة وتهديدات غير مسؤولة، مؤكدا أن المشيخة الإسلامية لن تنسى مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة إلى جنب جمهورية كوسوفا وشعبها في مختلف المراحل، وترى وجوب التضامن معها ومؤازرتها فيما تتخذه من مواقف وإجراءات تحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها وريادتها.

وختم فضيلة الشيخ نعيم ترفانا تصريحه، داعياً الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية ً السعودية حكومة وشعباً من كل مكروه وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة .