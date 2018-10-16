توقف ” وجبتي ” بمدارس جازان.. والإدارة ترد

تركي السالم(صدى):

لم يحصل طلاب مدارس جازان على الوجبات المُدرجة ضمن مشروع مدارس الحد الجنوبي منذ الخميس الماضي؛ وهو الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين أوساط أسرهم.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة تعليم جازان أنه جارٍ معالجة الأسباب التي أدت لتوقف مشروع توزيع ” وجبتي ” على الطلاب هذا الأسبوع، بدءً من الخميس الماضي.

وعن ذلك، صرح يحيى عطيف، المتحدث الرسمي لتعليم جازان، بأن مشروع ” وجبتي ” يتم صرفه وفق الآلية المتبعة، والاشتراطات الخاصة به في تحديد المدارس والطلبة المستفيدين من المشروع.

ووفقًا لما كشفته بعض المصادر، فإن المتعهد تعذر باندلاع حريق في المستودع المعد لإعداد الوجبات؛ مبينًا أنه جارٍ التنسيق لجلب وجبات بديلة من جدة تصل اليوم أو غدًا.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع ” وجبتي ” أحد برامج مؤسسة تكافل الخيرية؛ ويهدف لتأمين وجبات مجانية صحية لطلاب المدارس الحدودية عبر متعهد، وانطلق المشروع منذ 4 أعوام.