انتقاد خطة دفاع المنتخب الإسباني بعد هزيمته من إنجلترا

نواف السالم(صدى):

عادت الشكوك التي بدا أنها انتهت بعد مسيرة ” إسبانيا ” في روسيا؛ حيث تعرض المنتخب الإسباني لضربة من الواقع أعادته إلى الخلف لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك وفقًا لما كتبته صحيفة ” ماركا ” .

وانتقدت صحيفة ” آس ” أداء أسبانيا قائلة: ” خط الوسط كان كسولاً، والدفاع كان متقدمًا بشكل مبالغ فيه، ويلعب بشكل انتحاري ” .

حيث قام سيرجيو راموس، مدافع وقائد إسبانيا، بتسجيل الهدف الثاني لبلاده في الوقت بدل الضائع؛ لكنه تعرض لانتقادات من وسائل الإعلام.

يُذكر أن هزيمة إسبانيا ” 2-3 “على أرضها أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس الإثنين، تسببت في انخفاض مستوى التفاؤل حول المدرب الجديد لويس إنريكي فقط.

لكنها على صعيد آخر أعادت ذكريات غير سعيدة حول الخروج المبكر من كأس العالم الأخيرة في روسيا.