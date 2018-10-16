توقيع شراكة بين صحة الطائف ومتقن برنامج باسمح لخدمة المجتمع

حسين العلي(صدى):

وقع مساعد مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف للموارد البشرية مطر الزهراني ومدير عام متقن برنامج باسمح لخدمة المجتمع مصطفى محمد علي مذكرة تفاهم وشراكة بين صحة الطائف ومتقن برنامج باسمح لخدمة المجتمع وذلك في بداية الدورة التدريبية التي أقامها متقن بمجمع الملك فيصل الطبي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٢/٦ والتي تستهدف العاملين في صحة الطائف وطلاب جامعة الطائف الذين يدرسون بالكليات الصحية حسب عقد الشراكة الموقع مع جامعة الطائف .

وحضر الدورة التدريبية خمسة وعشرون متدرباً.

وسيشمل برنامج متقن أربعة مسارات كالتالي ؛

١/مسار أدوات الإتقان والذي يهدف إلى إكساب المستفيدين الأدوات اللازمة من أجل تحقيق قيمة الإتقان ليصبح سلوكاً وأسلوب حياة .

٢/ مسار خماسية التوازن والذي يهدف إلى إكساب المستفيدين الأدوات اللازمة لمهارة التخطيط وبناء الأهداف المتوازنة في الحياة .

٣/ مسار إعمل بوعي يهدف إلى تعريف المستفيدين بالخطوات الإحترافية في كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية وأنظمة العمل .

٤/ تأهيل سفراء برنامج متقن لتقديم البرامج والفعاليات لجميع العاملين التابعين لصحة الطائف .

وفي نهاية الدورة كرم مدير المشاركة المجتمعية بصحة الطائف عبدالرحيم المالكي مقدم الدورة ومدير برنامج متقن على جهوهم ، مشيراً إلى استمرار البرنامج في المسارات الأخرى .

وشكر لمتقن برنامج باسمح لخدمة المجتمع جهودهم وتفعيل الشراكة بما يخدم منسوبي صحة الطائف .