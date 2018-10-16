فريق من ” صحة الطائف ” يجري عمليات جراحية ويتابع حالات ” القلب” بمستشفى ظلم

حسين العلي(صدى):

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف ، 3 عمليات جراحية خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام أمس.

وقام الفريق بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ظلم ، بالكشف على عدد من المراجعين للمستشفى ومتابعة حالاتهم ، ومن ضمنها حالات امراض القلب.

والفريق الاستشاري مكون من استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والنساء والولادة والأطفال ، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

واجرى الفريق أكثر من ١٩ عملية جراحية خلال زيارته لمستشفى ظلم العام ، العام الماضي ١٤٣٩هـ.

يشار إلى ان ” صحة الطائف ” تهدف من تكليف الفريق الاستشاري بزيارة المستشفيات الطرفية إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات في مستشفيات داخل الطائف ، بما يسهل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة في مقر إقامتهم .