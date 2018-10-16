انفصال أريانا غراندي وبيت دافيدسون

أماني الغامدي(صدى):

بعد خمسة اشهر من العلاقة العاطفية، انفصلت المغنية أريانا غراندي عن خطيبها المذيع الكوميدي بيت دافيدسون.

وأتى اعلان خطوبة الثنائي حينها بعد انفصال اريانا عن حبيبها المغني ماك ميلر الذي توفي منذ اسابيع في منزله نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، وكتبت “اريانا” حينها على حسابها على انستغرام بأنه لم يكن يستحقها مطلقًا، وتابعت انها عشقته من أول يوم قابلته فيه عندما كان عمرها 19 عامًا.

يذكر أن اريانا وبيت انفصلا خلال عطلة نهاية الاسبوع على الرغم أنهما ما زالا يحبان بعضهما.