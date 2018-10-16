ضبط 179 مخالفة لقرار توطين نشاط السيارات والدراجات النارية عبر 2702 جولة تفتيشية

الرياض(صدى):

كشفت الجولات التفتيشية الميدانية المشتركة لمتابعة قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، عن ضبط 179 مخالفة من خلال 2702 زيارة تفتيشية ميدانية مشتركة للتحقق من قرار التوطين، وذلك منذ بدء تطبيق قرار التوطين مطلع العام الهجري الحالي.

وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 97 مخالفة لقرار التوطين، و82 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما بلغت الإنذارات الموجهة للمنشآت 377 إنذارا، فيما وصلت المنشآت المغلقة 251 منشأة مغلقة.

وسجلت الجولات الميدانية التزام 2307 منشآت بقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 144 منشأة.

وجاء قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، ضمن أربع أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 1 / 3 / 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 1 / 5 / 1440هـ.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً.

كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.