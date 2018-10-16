  • الثلاثاء 16

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. وفاة مقيم بأحد المسابح في جدة
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 2٬126
  • 4
  • حوادث

وفاة مقيم بأحد المسابح في جدة

وفاة مقيم بأحد المسابح في جدة
نايف السالم(صدى):

توفي مقيم غرقاً مساء أمس في أحد المسابح بأبحر الجنوبية ، بشمال محافظة جدة.

وكانت تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغاَ يفيد بغرق شخص أثناء ممارسته السباحة بأحد المسابح بأبحر الجنوبية
.
وقد باشر الدفاع المدني بجدة موقع الحادثة وتم انتشال الجثة بعد وجودها في قاع المسبح وأجريت له الإسعافات الأولية والتنفسية ، ولكنه فارق الحياة ، وتم نقله إلى المستشفى، تمهيداً لتسليم الجثمان لذوي المتوفى.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

[ عدد التعليقات: 4700 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ان كان مسلم والمسلمين والمسلمات-

[ عدد التعليقات: 4700 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ان كان مسلم والمسلمين والمسلمات-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *