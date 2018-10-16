وفاة مقيم بأحد المسابح في جدة
توفي مقيم غرقاً مساء أمس في أحد المسابح بأبحر الجنوبية ، بشمال محافظة جدة.
وكانت تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغاَ يفيد بغرق شخص أثناء ممارسته السباحة بأحد المسابح بأبحر الجنوبية
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وقد باشر الدفاع المدني بجدة موقع الحادثة وتم انتشال الجثة بعد وجودها في قاع المسبح وأجريت له الإسعافات الأولية والتنفسية ، ولكنه فارق الحياة ، وتم نقله إلى المستشفى، تمهيداً لتسليم الجثمان لذوي المتوفى.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4700 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ان كان مسلم والمسلمين والمسلمات-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4700 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ان كان مسلم والمسلمين والمسلمات-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35837 ] نشر منذ 53 دقيقة
تعددت الأسباب
والموت واحد😐