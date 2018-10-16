وفاة مقيم بأحد المسابح في جدة

نايف السالم(صدى):

توفي مقيم غرقاً مساء أمس في أحد المسابح بأبحر الجنوبية ، بشمال محافظة جدة.

وكانت تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغاَ يفيد بغرق شخص أثناء ممارسته السباحة بأحد المسابح بأبحر الجنوبية

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وقد باشر الدفاع المدني بجدة موقع الحادثة وتم انتشال الجثة بعد وجودها في قاع المسبح وأجريت له الإسعافات الأولية والتنفسية ، ولكنه فارق الحياة ، وتم نقله إلى المستشفى، تمهيداً لتسليم الجثمان لذوي المتوفى.