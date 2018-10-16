للمرة الثانية.. إطلاق منتدى التخطيط الحضري السعودي

عادل الحربي(صدى):

صرح وكيل وزارة الشؤون البلدية و القروية لتخطيط المدن ، الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، أن بلغت نسبة عدد السكان في المناطق الحضارية 83%، وذلك خلال منتدى التخطيط الحضري السعودي الذي أقيم أمس .

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة طورت استراتيجية القطاع البلدي ، وإقامة المشاريغ الضخمة للاستثمارات التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة.

يذكر أن المملكة تشهد للمرة الثانية على التوالي منتدى التخطيط الحضري السعودي لتطوير الحضارات و العمل على التقدم و الرخاء .