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للمرة الثانية.. إطلاق منتدى التخطيط الحضري السعودي

للمرة الثانية.. إطلاق منتدى التخطيط الحضري السعودي
عادل الحربي(صدى):

صرح وكيل وزارة الشؤون البلدية و القروية لتخطيط المدن ، الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، أن بلغت نسبة عدد السكان في المناطق الحضارية 83%، وذلك خلال منتدى التخطيط الحضري السعودي الذي أقيم أمس .

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة طورت استراتيجية القطاع البلدي ، وإقامة المشاريغ الضخمة للاستثمارات التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة.

يذكر أن المملكة تشهد للمرة الثانية على التوالي منتدى التخطيط الحضري السعودي لتطوير الحضارات و العمل على التقدم و الرخاء .


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