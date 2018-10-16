بالفيديو.. جهاز إلكتروني يكشف النقود المزورة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

انتشر في الآونه الأخيرة ظاهرة تزوير النقود والعملات ، التي تهدد الكثير من القطاعات ، مما أدى إلى خوف من عمليات النصب والتزييف ،والتي تؤثر على الاقتصاد بالسلب.

واكتشف الخبراء جهاز إلكتروني لكشف النقود المزورة بوضع ورقة النقود داخل الجهاز فإذا ظهر لون أحمر يدل أنها مزورة ، و على العكس أن ظهر لون أخضر حقيقة.

يذكر أن التزوير يعتبر جريمة اقتصادية ، ويكون عقابها السجن المشدد حسب الضرر الذي وقع فيه الاقتصاد القومي.