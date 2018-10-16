بالفيديو.. جهاز إلكتروني يكشف النقود المزورة
انتشر في الآونه الأخيرة ظاهرة تزوير النقود والعملات ، التي تهدد الكثير من القطاعات ، مما أدى إلى خوف من عمليات النصب والتزييف ،والتي تؤثر على الاقتصاد بالسلب.
واكتشف الخبراء جهاز إلكتروني لكشف النقود المزورة بوضع ورقة النقود داخل الجهاز فإذا ظهر لون أحمر يدل أنها مزورة ، و على العكس أن ظهر لون أخضر حقيقة.
يذكر أن التزوير يعتبر جريمة اقتصادية ، ويكون عقابها السجن المشدد حسب الضرر الذي وقع فيه الاقتصاد القومي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56176 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 4 ساعات
اغبى جهاز على وجه الارض
..عدادات النقود الي بالبنوك تعد وتكشف التزوير بنفس الوقت واسرع ميت مره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35867 ] نشر منذ 4 ساعات
الأوارق المالية المزيفة تعرف بسرعة🙂