35 % انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال شهر محرم

الرياض(صدى):

كشفت بيانات وزارة العدل، أن قيمة الصفقات العقارية خلال شهر محرم انخفضت إلى 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 14.8 مليار ريال؛ حيث بلغت حوالي 9.6 مليار ريال؛ حيث يرجع هذا إلى انخفاض كل من الصفقات السكنية بنسبة 32%، والتجارية بنسبة 44%.

وفي السياق نفسه، أشارت البيانات إلى أن الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي ” السكنية والتجارية ” حصلت على الحصة الأكبر خلال شهر محرم من عام 1440هـ، وبلغت قيمتها 8.4 مليار ريال وبنسبة تصل إلى نحو 88% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 486.9 مليون ريال.

ومن الجدير بالذكر، أنه انخفضت قيمة الصفقات العقارية قدره 15% خلال عام 1439هـ ما يعادل 31.1 مليار ريال، مقارنة بعام 1438هـ؛ حيث استكملت سلسلة انخفاضها للعام الرابع على التوالي.