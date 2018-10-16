مقتل طالب ثانوي في مضاربة برنيه

نايف السالم(صدى):

في واقعة مؤسفة أثارت إستهجان الأهالي والمعلمين تسببت مضاربة في وفاة طالب بعد أن طعنه أحد زملائه بآلة حادة ليسقط قتيلاً على الفور .

ووفقاً للتفاصيل فقد اشتعلت المضاربة في مدرسة الغافة التابعة لمكتب التعليم برنيه حيث كان الطالب في الصف الثانوي وتم إبلاغ النيابة لتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة ومعاقبة المتهمين .