مقتل طالب ثانوي في مضاربة برنيه
في واقعة مؤسفة أثارت إستهجان الأهالي والمعلمين تسببت مضاربة في وفاة طالب بعد أن طعنه أحد زملائه بآلة حادة ليسقط قتيلاً على الفور .
ووفقاً للتفاصيل فقد اشتعلت المضاربة في مدرسة الغافة التابعة لمكتب التعليم برنيه حيث كان الطالب في الصف الثانوي وتم إبلاغ النيابة لتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة ومعاقبة المتهمين .
مؤدب[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 38 دقيقة
ضاع مستقبله ومستقبل أهله
رااايق[ عدد التعليقات: 5684 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
*
إنا لله وإنا إليه راجعون ***