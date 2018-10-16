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  • نشر : منذ 50 دقيقة
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  • حوادث

مقتل طالب ثانوي في مضاربة برنيه

مقتل طالب ثانوي في مضاربة برنيه
نايف السالم(صدى):

في واقعة مؤسفة أثارت إستهجان الأهالي والمعلمين تسببت مضاربة في وفاة طالب بعد أن طعنه أحد زملائه بآلة حادة ليسقط قتيلاً على الفور .

ووفقاً للتفاصيل فقد اشتعلت المضاربة في مدرسة الغافة التابعة لمكتب التعليم برنيه حيث كان الطالب في الصف الثانوي وتم إبلاغ النيابة لتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة ومعاقبة المتهمين .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 38 دقيقة

ضاع مستقبله ومستقبل أهله

[ عدد التعليقات: 5684 ] نشر منذ 27 دقيقة

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