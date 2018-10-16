الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الصحة عن بدء تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك إعتباراً من ( ١٤ اكتوبر ٢٠١٨م. )

ووجهت دعوتها لكافة أفراد المجتمع إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية، مبينةً أن تطعيم الأنفلونزا يقلل الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق ٦٠٪؜، كما أنه يقلل إحتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الأنفلونزا بنسبة ٨٠٪؜ ، بإذن الله .

تجدر الإشارة أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام ، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي ودحض الشائعات والادعاءات الخاطئة حول سلامة اللقاحات ومأمونيتها، ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.