” مؤذن ” يمتهن أعمال السحر ويتحرش بالنساء وآخر يروج للمخدرات

القاهرة(صدى):

امتهن مؤذن مصري بأحد المساجد بالكويت أعمال السحر والشعوذة، فيما قام آخر بامتهان ترويج المخدرات.

وعن تفاصيل القضية الأولى، قام مؤذن مصري بإحدى مساجد الكويت بالمنطقة العاشرة باستدراج النساء بحجة القراءة عليهن، وإيهامهن بأنه يمكنه إنجاز ما يرغبن فيه؛ وذلك مقابل مبلغ مالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن هذا المؤذن وأُلقي القبض عليه، كما عُثر بمسكنة على على مواد وأداوت للسحر، ويجري التحقيق معه تمهيدًا لمحاكمته وإبعاده من الكويت.

أما فيما يتعلق بتفاصيل الواقعة الثانية، أقدام عامل بنجلاديشي يعمل بأحد المساجد بمحافظة ” حولي ” بترويج المخدرات، حيث قامت الجهات الأمنية بالقبض عليه.

وبمداهمة مسكنة، عُثر على كمية من الممنوعات بمسكنه، وتم ضبطه وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.