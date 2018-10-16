التعليم تناقش مسار أكثر من 50 ألف طالب مبتعث بالولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

ناقش وكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتور جاسر بن سليمان الحربش مع الملحق التعليمي في السفارة الأمريكية بالرياض السيد محمد شهباز شؤون المبتعثين و مسار نخبة الجامعات للحاصلين على قبول مباشر لأفضل ” 20 ” جامعة حيث تعتمد 283 جامعة بالولايات المتحدة على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .

وأكد” الحربش ” أنه تم مناقشة المسارات الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وإعلان أبرز دول الابتعاث في نسختها المحدثة، لافتاً إلى أن نسبة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة عن الطلاب في باقي دول الابتعاث تعتبر هي الأعلى إذ بلغت 54% .

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتضن حالياً أكثر من 50 الف طالب مبتعث ومبتعثه منهم 7137 موظفين حكوميين و 7368 دارسين على حسابهم الخاص و 2513 مرافق.