زراعة دعامة قضيب بمستشفى القريات العام

سعيد العجل(صدى):

في إطار تقدم وتطور الخدمات العلاجية التي تشهدها صحة القريات ممثله بمستشفى القريات العام ، تم ولله الحمد إجراء أول عمليتين ” زراعة دعامة قضيب ” ، والتي تعتبر من العمليات الاولى على مستوى شمال المملكة، حيث أجريت العملية من قبل فريق طبي متخصص بقيادة استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والمناظير .

وأكد الدكتور المعالج ، أن انتشار ظاهرة عمليات دعامة القضيب في المملكة ودول الخليج يرجع ذلك إلى زياده بعض الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى ضعف الانتصاب مثل السكري والضغط والبدانة وارتفاع الدهنيات التي تؤدي لضعف الدورة الدموية في القضيب .

يُذكر أن عمليات ” زراعة دعامة العضو التناسلي الذكري ” تعتبر من العمليات الجراحية المعقدة وتحتاج إلى تجهيزات خاصّة وكادر طبي مؤهل ، وقد عملت صحة القريات على توفير أحدث التقنيات والكفاءات الطبية في هذا المجال بمستشفى القريات العام .