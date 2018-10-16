البرازيل والأرجنتين اليوم.. بطولتان وخسارة وحيدة

نواف السالم(صدى):

يشهد ملعب الجوهرة المشعة بجدة اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة مساءَ ختام بطولة سوبر كلاسيكو بين المنتخب البرازيلي ،ونظيره الأرجنتيني .

ويعد لأول مرة الملعب يجمع بين منتخبين الفريق السعودي ليس طرف بينهما.

وتكون المقارنة بين المنتخب الأرجنتيني و نظيره البرازيلي كحال أي غريمين في عالم الساحرة المستديرة، حيث تتفوق البرازيل بـ5 كؤوس عالم و4 كؤوس للقارات، مقابل كأسي عالم وبطولة وحيدة للقارات للأرجنتين.

يذكر أن أول لقاء جمع بين الأرجنتين و البرازيل كان في 1914،في لقاء ودي على ملعب الأرجنتين.