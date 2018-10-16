انطلاق الورشة التحضيرية للشراكة بين تعليم مكة وشؤون المسجد الحرام والنبوي

محمد السعران(صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الورشة التحضيرية للشراكة بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعليم مكة وذلك بمقر الرئاسةلشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بحضور 50 شخص من ممثلي الجهتين.

وقال المدير العام في كلمته أن هذه الورشة

تأتي استكمالاً للتعاون والتكامل وفتح آفاق الشراكة بين تعليم مكة ورئاسة شؤون الحرمين

ولاشك ان التعاون قائم والشراكة حاصلة على أرض الواقع وأننا نقصد من هذه الورشة تنظيم وتوثيق هذه الأعمال وتحسين الإجراءات وأيضا إضافة بعض البرامج النوعية التي تصب في خدمة أبناء مكة المكرمة وبالأخص طلاب التعليم العام وكذلك تحقق رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف ضمن مضامينها رفع أعداد المتطوعين وهذا الجانب الكبير الذي ستركز عليه هذه الورشة فضلاً عن البرامج الأخرى والمناشط والمجالات التي قد نُسهم جميعاً بإذن الله في تحسين أدائها وتقديم صورة مشرفة لأبناء مكة

في استتقبال ضيوف الرحمن من خلال تمكين القدرات الشبابية الطلابية في المساهمة في الأعمال التطوعية

وأضاف الحارثي بقوله نجزم بأن الجميع على وعي تام بهذه الرسالة ومتيقن أن الكل متحمس وشغوف لتقديم كل مايمكن تقديمه لضيوف الرحمن من خلال مايحتاح من أعمال وبرامج وأنشطة نساهم من خلالها في نقل صورة مشرقة وجميلة لمكة وعن أبناء المملكة العربية السعودية في استقبال هذا العدد الذي يتزايد سنوياً من خلال رؤية المملكة في استقطاب 30 مليون معتمراً بإذن الله في عام 2030 م .

وتطرق الحارثي لجهود المملكة في تقديمها لجهود جليلة وعظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتوسعة الحرمين والرقي بخدماتها لضيوف الرحمن مشيراً لأهمية تعميق واستشعار هذه الجهود في أبنائها والتي ستعززها هذه الورشة المباركة وفتح مجالات التعاون والشراكة بين الرئاسة لشؤون الحرمين وتعليم مكة متطلعاً أن تجد نتائج هذه الورشة التطلعات والآمال من الطرفين .

وقد تناولت الورشة عدة محاور من ضمنها

١/ التعريف بخدمات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

٢/ التعريف بخدمات الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

المحور الثاني : مجالات التعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

المجال الاول / العلمي والفكري

المجال الثاني/ الخدمي

المجال الثالث / التطوع

المجال الرابع / التدريب

المجال الخامس / الثقافي

المجال السادس/ الاعلام والعلاقات العامة

المحور الثالث / مقترحات لتفعيل الشراكة وآلية العمل