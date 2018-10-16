بالصور.. تدشين أول تاكسي ذاتي القيادة في دبي

دبي(صدى):

في خطوة هامة نحو مستقبل مزدهر في وسائل التنقل في دبي، ومن أجل تنوع وتكامل منظومة وسائل التنقل التي توفرها المدينة للزوار والمقيمين فيها، قامت هيئة الطرق والمواصلات بإطلاق التشغيل التجريبي لأول تاكسي ذاتي القيادة على مستوى المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في “أسبوع جيتكس للتقنية”، والذي يقام في دبي بدولة الإمارات.

وفي حديث صحفي لخالد العوضي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات: “يمثل التاكسي إحدى وسائل التنقل المستقبلية في الإمارة، ويندرج ضمن استراتيجية دبي، الرامية إلى تحويل 25 في المئة من رحلات التنقل في الإمارة، بحلول عام 2030، لرحلات ذاتية القيادة”.

واستكمل العوضي حديثه قائلاً: “قمنا بتطوير السيارات بالشراكة مع واحة دبي للسليكون، وشركة متخصصة بتقنيات الذكاء الإصطناعي، وسنقوم بتجربتها لمدة 3 أشهر وذلك لإختبار التقنيات المدمجة فيها، والبنية التحتية التي تتطلبها، فضلا عن التشريعات التي ستتطلبها مستقبلا”.

وكشف العوضي عن المزايا العديدة للأمان والسلامة المتوفرة في سيارة التاكسي وقال: “هي من نوع مرسيدس E-Class، ولقد زوّدت المركبة بكاميرات ذكية، هذا إلى جانب أجهزة استشعار لمعرفة حالة الطرقات والتحكم بالسيارة، ومنع الإصطدام بأي أجسام”.

كما أشار إلى أن المركبة قد تصل سرعتها 35 كيلومتراً في الساعة وأنها تستوعب 4 ركـّاب من بينهم وجود سائق احتياطي في قُمرة القيادة يتم الإستعانة به في حال وجود طارئ تقني مُحتمل عبر الضغط على زِر يُحوّل القيادة الذاتية إلى قيادة بشرية.