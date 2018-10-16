احذر هذه العلامات لتحمي طفلك من مخاطر البدانة

أماني الغامدي(صدى):

إذا كنت تحرص على تغذية طفلك فيجب عليك أولاً الإنتباه إلى نوعية الطعام وكميته وتأثيره على نشاطه البدني لحماية طفلك من ظاهرة البدانة والتى تسبب مخاطر متعددة .

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية فإن هناك علامات تدل على بدانة طفلك بخلاف وزنه الذى من المفترض ألا يزيد عن المعدل الصحي بـ 20 بالمائة .

ويأتي في مقدمتها زيادة تعرض العظام للكسور وحوادث الإنزلاق ، ومشاكل التنفس والربو بسبب ضعف المناعة إلى جانب القلق أثناء النوم خاصة للطفل أقل من 15 عام .

كما نبه التقرير إلى ضرورة الإنتباه إلى أهمية العودة إلى وزنه المثالي في حالات مقاومة الجسم للأنسولين أو الصداع أو إضطرابات الرؤية وغيرها من المشاكل الصحية.