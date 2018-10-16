احذر هذه العلامات لتحمي طفلك من مخاطر البدانة
إذا كنت تحرص على تغذية طفلك فيجب عليك أولاً الإنتباه إلى نوعية الطعام وكميته وتأثيره على نشاطه البدني لحماية طفلك من ظاهرة البدانة والتى تسبب مخاطر متعددة .
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية فإن هناك علامات تدل على بدانة طفلك بخلاف وزنه الذى من المفترض ألا يزيد عن المعدل الصحي بـ 20 بالمائة .
ويأتي في مقدمتها زيادة تعرض العظام للكسور وحوادث الإنزلاق ، ومشاكل التنفس والربو بسبب ضعف المناعة إلى جانب القلق أثناء النوم خاصة للطفل أقل من 15 عام .
كما نبه التقرير إلى ضرورة الإنتباه إلى أهمية العودة إلى وزنه المثالي في حالات مقاومة الجسم للأنسولين أو الصداع أو إضطرابات الرؤية وغيرها من المشاكل الصحية.
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