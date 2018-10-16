السيارات الجديدة تجتذب 74% من المواطنات

حمود العنزي(صدى):

كشفت دراسة صادرة عن منشأة متخصصة في أبحاث السوق وإدارة البيانات، عن نوعية السيارات التي تفضل المواطنات شرائها من حيث الحداثة أو القِدم لمعرفة سلوك المرأة الشرائي؛ حيث أظهرت أن 74% من السعوديات المشاركات في الدراسة فضلت شراء السيارة الجديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن 30% من المواطنات يستطعن شراء سيارة قيمتها 120 ألف ريال؛ بينما أجريت الدراسة على عينة محدودة من النساء في مدينة الرياض، فيما لفتت إلى أن متوسط الميزانية المرصودة للمشاركات السعوديات لشراء سيارة هو 94 ألف ريال.

وأوضحت أنه ينقص بـ23 ألف ريال لدى المشاركات غير السعوديات اللاتي لم يتجاوزن سقف 71 ألف ريال، ولكن جميعهن متفائلات بقرار السماح بقيادة السيارات، ويرغبن في أن يصبحن أوائل المبادرات في القيادة، وذلك لكونهن مؤثرات في مجتمعاتهن بسبب شخصياتهن القيادية.