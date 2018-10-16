تغيير موعد لقاء الهلال والاتحاد

نواف السالم(صدى):

تعتزم لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، تغيير موعد مباراة فريقي الهلال والاتحاد في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث سيتم تقديمها 48 ساعة؛ حيث ستكون 25 أكتوبر الجاري بدلًا من موعدها الحالي 27 أكتوبر.

ويأتي ذلك نظرًا لارتباط الهلال، بمواجهة فريق النفط العراقي في 29 أكتوبر في إياب دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال ” البطولة العربية ” ؛ بينما خرج الاتحاد من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي، وتأهل الهلال إلى ثمن النهائي على حساب الشباب العماني.