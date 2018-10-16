اكتشاف طريقة جديدة للتخلص من ” الشيخوخة “

واشنطن(صدى):

توصل علماء في معهد ” سكريبس ” الأمريكي، إلى معرفة الخلايا المسؤولة عن ” الشيخوخة ” والتي يمكن عبر التحكم بها أن يعيش الإنسان لمدة أطول، ويبدو أكثر شباباً وأقل هرمًا.

حيث تمكن العلماء من تحديد عنصر يتوافر في الفواكه عمومًا وهو العنصر المسؤول عن تلوينها، وهو ذاته الذي يمكن أن يؤدي إلى تقليل الشيخوخة وإطالة عمر الإنسان.

واكتشف العلماء أن العنصر المُسمى بـ ” FISETIN ” يُمكن أن يزيد من عمر الانسان لمدة تصل إلى 10% تقريبًا، كما أنه يقلل من مظاهر ” الشيخوخة ” التي تُصيب الإنسان في المراحل المتقدمة من عمره.

ووفقًا لنتائج الدراسات، فإن نظام المناعة في جسم الإنسان يتمكن من القضاء على الخلايا المسؤولة عن الشيخوخة خلال مرحلة الشباب، لكنه لا يقوى على ذلك بعد أن يتقدم به العمر.

كما وجدت الدراسة أن خلايا الشيخوخة عندما تتراكم في الجسم فإنها يمكن أن تسبب التهابات وتطلق بعض الأنزيمات التي تتحلل في الأنسجة، بما يؤدي لاحقاً الى إصابة الجسم بالأضرار والتلف.

حيث أوضح العلماء أن التجارب على الفئران أظهرت أن المادة التي تم اكتشافها في الفواكه؛ يمكن أن تؤدي إلى إطالة العمر وتحسين الحالة الصحية بنسبة تصل إلى 10%.

كما قام العلماء بوضع هذه المادة مع خلايا بشرية؛ لاختبار مدى تأثيرها على الإنسان وكانت النتائج أيضًا إيجابية، حيث تبين أنهم قادرون على القضاء على الخلايا الضارة التي تسبب الشيخوخة والتلف لجسم الإنسان من خلال إضافة هذه المادة.