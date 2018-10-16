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بالصور.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض

بالصور.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض
الرياض(صدى):

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الرياض حيث كان على رأس المستقبلين وزير الخارجية عادل الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس أن وزير خارجيته سيقوم بزيارة إلى المملكة اليوم .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4695 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله تنحل المشكله-وتتضح الحقائق-

[ عدد التعليقات: 56141 ] نشر منذ 9 دقائق

دولتنا مستهدفه ولا شك ,,

,, ونسأل الله ان يعيننا ويفكنا من كيد الكائدين ,, آمين ,,

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