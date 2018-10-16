واتساب: لن تتمكن من حذف الرسالة بعد مرور هذه المدة

وكالات(صدى):

يعتزم القائمون على طبيق ” واتساب ” للتراسل الفوري الإعلان عن تعديل جديد على خاصية ” حذف الرسالة ” بعد الإنتهاء من التخطيط له وذلك بهدف حماية المستخدمين .

ووفقاً لموقع ” غادجيتس ناو ” فإن الخاصية الجديدة تمنع المستخدم من حذف الرسالة، في حال لم يقم بذلك خلال مدة زمنية معينة.

وأوضحت الشركة أنه إذا لم يتلق مستلم الرسالة طلب الحذف خلال 13 ساعة و8 دقائق و16 ثانية فلن يمكنه حذف الرسالة فيما بعد في خطوة لحماية المستخدمين، الذين يقومون بإلغاء رسالة مرسلة قبل أسابيع أو أشهر أو سنوات.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد مرور أقل من عام على خدمة سحب الرسائل المرسلة .