مدرب العراق يشيد بالأخضر ويشكر المملكة

نواف السالم(صدى):

أشاد اليوغسلافي، سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي، المباراة بالتنظيم الذي يلعب به الأخضر بالإضافة إلى الانضباط التكتيكي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل خلال الدورة الرباعية الودية ” سوبر كلاسيكو ” .

وأوضح مدرب العراق، قائلًا: ” التعادل مع السعودية بمثابة الفوز، لقد لعبنا أمام منتخب شارك في كأس العالم الأخيرة والتي جرت في روسيا، كما أن الأخضر قدم مباراة جيدة أمام البرازيل ” ، مضيفًا: ” شكرًا للإخوة في السعودية على حفاوة الاستقبال، نشكركم جدًا. ”

وعلى جانب آخر، تحدث ” كاتانيتش ” عن المنتخب العراقي، موضحًا: ” نحن في مرحلة الإعداد للمستقبل، هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة في البطولات، نجهز الفريق في الوقت الحالي للمشاركة في كأس آسيا المقبلة. “