مدرب العراق يشيد بالأخضر ويشكر المملكة
أشاد اليوغسلافي، سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي، المباراة بالتنظيم الذي يلعب به الأخضر بالإضافة إلى الانضباط التكتيكي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل خلال الدورة الرباعية الودية ” سوبر كلاسيكو ” .
وأوضح مدرب العراق، قائلًا: ” التعادل مع السعودية بمثابة الفوز، لقد لعبنا أمام منتخب شارك في كأس العالم الأخيرة والتي جرت في روسيا، كما أن الأخضر قدم مباراة جيدة أمام البرازيل ” ، مضيفًا: ” شكرًا للإخوة في السعودية على حفاوة الاستقبال، نشكركم جدًا. ”
وعلى جانب آخر، تحدث ” كاتانيتش ” عن المنتخب العراقي، موضحًا: ” نحن في مرحلة الإعداد للمستقبل، هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة في البطولات، نجهز الفريق في الوقت الحالي للمشاركة في كأس آسيا المقبلة. “
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