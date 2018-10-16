المنتخب الوطني يختتم المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي لكأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

قام المنتخب الوطني الأول أمس الاثنين، باختتام معسكره الإعدادي الذي أقامه في العاصمة الرياض والذي جاء ضمن المراحلة الثانية؛ استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

وخلال معسكره بالرياض، شارك المنتخب الوطني بالبطولة الدولية ” سوبر كلاسيكو ” ، حيث استضاف في أولى مبارياته في البطولة منتخب البرازيل.

وانتهى اللقاء بنتيجة ” 2-0 ” لصالح المنتخب البرازيلي، في حين تعادل الأخضر في لقائه الثاني مع نظيره العراقي بنتيجة ” 1-1 ” ؛ ليختتم بذلك مشاركته في البطولة ومعسكره الإعدادي.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة كأس أمم آسيا المقرر إقامة منافساتها يناير المقبل، وضُعت المنتخب الوطني الأول في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ” قطر، ولبنان، وكوريا الشمالية ” .