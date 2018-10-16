أكثر من 8 ملايين ريال تقدمها ” بر أبها ” خلال الربع الثالث لعام 2018

حسين العلي(صدى):

بلغ حجم المساعدات الاجتماعية التي قدّمتها جمعية البر بأبها خلال الربع الثالث من العام المالي 2018م 8 ملايين و754 ألفا و167 ريالاً استفاد منها عدد 2656 أسرة.

وأوضح فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بأن حجم المساعدات التي صرفت خلال الربع الثالث لهذا العام شملت المساعدات العينية والدورية والمساكن والمرضى والأسر المنتجة والعناية ببيوت الله ومساعدات الأيتام والسقيا ومساعدات الزواج ، وكذلك المساعدات الطارئة والسلال الغذائية .

وأضاف بن فحاس بأن من ضمن ما قدمته ” بر أبها ” خلال الربع الثالث دعم عدد 13 جهة خيرية واجتماعية بمنطقة عسير بمبلغ 375588 ريالاً ضمن برنامج تعاون ، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى جاهدة إلى بذل المزيد من الجهد لتقديم المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين على مستوى المنطقة ، مقدماً فضيلته شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة الجمعية على اهتمامه ومتابعته الدائمة لبرامج ومشاريع الجمعية فيما يخدم أفراد المجتمع ، داعياً الله أن يحفظ لبلادنا قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار .