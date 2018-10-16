أسعار النفط تتباين مع تراجع الإمداد الإيراني

وكالات(صدى):

تباينت أسعار النفط الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 في ظل تراجع إمدادات النفط الإيراني في أكتوبر الجاري مقارنةً مع سبتمبر الماضي، مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

وانخفض خام برنت انخفاضاً طفيفاً بـ 0.10 سنتاً، أي بـ 0.12% ليسجل 80.68 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعاً وصل إلى 81.19 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام تكساس الوسيط إلى 0.16 سنتاً عن سعر التسوية، أي بـ 0.22%، ليصل إلى 71.62 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعاً وصل إلى 72.04 دولاراً للبرميل.