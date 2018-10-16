الإمارات تحيل بريطاني للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية

أبوظبي(صدى):

كشفت النيابة العامة للإمارات العربية المتحدة عن إحالة متهماً بريطانياً إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي .

من جانبه صرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام بشأن القضية رقم 96 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة، أن المتهم ” ماثيو هيدجز ” جاء إلى دولة الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مضيفاً أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية .

وأكد النائب العام أنه تمت معاملة المتهم وفقاً للدستور الإماراتي الضامن لحقوق المتهمين حيث وفرت له الحكومة الإماراتية محام لعجزه عن توكيل محام كما سُمحَ لعائلته وأفراد من سفارته بزيارته والاتصال به حسب ما هو متبع قانونا .ً