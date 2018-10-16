ترامب ينتصر على الممثلة الإباحية في دعوى التشهير

واشنطن(صدى):

رفض قاض فيدرالي أمريكي، أمس الاثنين، دعوى تشهير رفعتها الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على أساس أن ما قاله ترامب عبارة عن ” تصريح بلاغ ” يأتي في إطار التعديل الدستوري الأول، الذي يحمي حرية التعبير.

وأشار القاضي إلى أن ما قاله ” ترامب ” عادة ما يرتبط بالمسار السياسي والعام في الولايات المتحدة؛ فيما أمر بدفع الأتعاب القانونية عن القضية لترامب؛ بينما رحب محامي ترامب بقرار القاضي أوتيرو معتبرًا أنه يشكل نصرًا كليًا لترامب وهزيمة ساحقة لستورمي دانيالز.

ومن الجدير بالذكر، أن الممثلة الإباحية كانت قد رفعت دعوى تشهير ضد ترامب بعد تغريدة له في أبريل الماضي اتهمها فيها بـ” الكذب “، مشيرًا إلى عدم صحة ما ذكرته بأنها تلقت تهديدات من قبل شخص مجهول في مرآب للسيارات في لاس فيجاس عام 2011، وطالبها بعدم الحديث علنا مرة أخرى عن علاقتها المزعومة به، بينما لا يؤثر هذا القرار على الدعوى الثانية التي رفعتها دانيالز ضد ترامب ومحاميه مايكل كوهين.