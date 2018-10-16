أهم الأعطال التي تسبب اهتزاز سيارتك

متابعة_ أميرة خالد(صدى):

مع مرور الوقت تتعرض السيارات للأعطال، وأكثرها شيوعاً هي الاهتزازات التي تواجه السيارات اثناء السير، وتتعدد أسبابها حيث بعضها يكون بسبب خطير والبعض الآخر يكون لخلل بسيط.

مشاكل المحور ونظام التعليق هم من أهم أسباب الإهتزازات في السيارة، لإرتباطها بالكبالن والمساعدين وممتص الصدمات وأذرعة التوجيه وغيره من أجزاء السيارة الخاصة بالمحور ونظام التعليق، وفي حال وجود مشكلة في أي جزء منها فإنه يؤدي إلى اهتزاز وارتجاج السيارة.

المشاكل والأعطال التي تصيب المحرك قد تسبب اهتزاز السيارات أيضاً، ومنها تلف فلتر الهواء وما يسببه من نقص الهواء اللازم لعملية الإشتعال، كذلك تلف البوجيهات تؤدي نفس المشكلة، وانسداد فلتر الوقود يسبب نقص الوقود الواصل للمحرك.

كما تعتبر الإطارات أكبر مسبب لاهتزاز السيارة كونها تعتمد عليها في عملية السير، وذلك يتضمنه تلف الإطارات أو وجود مشكلة في توازنها وتكون بحاجة إلى ترصيص.

بالإضافة إلى ذلك، عند اعوجاج الطنورة تهتز السيارة حيث يفترض أن تكون ملساء لأجل التحكم بها لإيقاف السيارة.